Irak lässt verurteilte IS-Terroristen hinrichten

Als Vergeltung für die Tötung von Gefangenen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi die sofortige Hinrichtung zahlreicher verurteilter Islamisten angeordnet.

Die Strafe aller zum Tode verurteilten „Terroristen“, deren Berufung abgelehnt und deren Strafe durch die Regierung bestätigt wurde, solle unverzüglich vollstreckt werden, teilte er gestern mit.

Mehrere hundert Todesurteile

Zuletzt waren die Leichen von acht Gefangenen des IS gefunden worden. Sechs davon sind in einem Video zu sehen, dass die Dschihadisten am Wochenende veröffentlicht hatten und in dem sie die Freilassung „sunnitischer Gefangener“ fordern. Den Behörden zufolge waren die Gefangenen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos bereits tot.

Im April hatte es geheißen, dass mehr als 300 Menschen, darunter zahlreiche Ausländer, im Irak wegen ihrer Zugehörigkeit zum IS zum Tod verurteilt wurden. Die meisten der ausländischen Verurteilten kommen aus der Türkei oder aus den ehemaligen Teilrepubliken der Sowjetunion. Auch Frauen sind unter den Verurteilten.