Wimbledon: Novak kämpft sich in Hauptbewerb

Dennis Novak hat sich gestern mit seinem Sieg in der dritten Qualirunde einen Platz im Hauptfeld des am Montag beginnenden Rasenklassikers in Wimbledon gesichert. Der Niederösterreicher setzte sich gegen den Deutschen Matthias Bachinger glatt in drei Sätzen durch. Für Jürgen Melzer und Barbara Haas war hingegen bei der letzten Hürde Endstation.

