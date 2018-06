Grünes Licht für „Anlandezentren“

Die 28 Staats- und Regierungschefs haben sich auf dem EU-Gipfel in Brüssel bei einem zähen Verhandlungsmarathon auf einen Kompromiss in der Migrationsfrage geeinigt. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk Freitag Früh via Twitter mit. Italien hatte am Donnerstag alle Gipfelbeschlüsse wegen Forderungen in der Flüchtlingsfrage zunächst blockiert. Die nun getroffene Einigung sieht neben „Anlandezentren“ für Flüchtlinge außerhalb der EU auch geschlossene Flüchtlingslager innerhalb der Europäischen Union vor - letzteres allerdings nur auf freiwilliger Basis.

Lesen Sie mehr …