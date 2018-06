Niessl übernimmt Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz

Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) wird am Sonntag den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) übernehmen. Die feierliche Übergabe wird voraussichtlich am 10. Juli im Wiener Rathaus erfolgen.

Einer der Höhepunkte in den kommenden sechs Monaten Jahr wird die außerordentliche Landeshauptleutekonferenz am 4. Oktober im Palais Niederösterreich in Wien sein. Bei dieser werden auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Vize-Kommissionschef Frans Timmermans erwartet.

Ebenfalls in die Zeit des Burgenland-Vorsitzes fällt am 12. November der Festakt anlässlich 100 Jahre Republik in der Wiener Staatsoper. Am 23. November folgt schließlich die ordentliche Landeshauptleutekonferenz im südburgenländischen Stegersbach. Für diese hat sich EU-Budgetkommissar Günther Oettinger angekündigt. Niessl will während seines Vorsitzes besonders auf die Themen Europa, Bildung und Soziales setzen.