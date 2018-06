Novartis spaltet Augenheiltochter Alcon ab

Novartis hat eine Lösung für die Augenheilsparte Alcon gefunden: Der Schweizer Pharmakonzern will die Tochter in der ersten Jahreshälfte 2019 abspalten. Das Unternehmen soll seinen Sitz in der Schweiz haben und dort sowie in New York an der Börse notiert werden, wie Novartis heute mitteilte.

Die Ausgliederung sei im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre, sagte Verwaltungsratschef Jörg Reinhardt. Zudem kauft der Konzern bis Ende 2019 Aktien für bis zu fünf Mrd. Dollar (4,3 Mrd. Euro) zurück. Novartis hatte das zuletzt in den roten Zahlen steckende Augenheilgeschäft mit einem Jahresumsatz von sieben Milliarden Dollar und über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Disposition gestellt. Ein Verkauf war die bevorzugte Variante des Managements.

Der derzeitige Alcon-Chef Mike Ball soll Verwaltungsratspräsident der Firma werden und die Ausgliederung leiten. Neuer Chef von Alcon werde David Endicott. Er ist derzeit für das operative Geschäft von Alcon verantwortlich. Für die Umsetzung ist die Zustimmung der Aktionäre auf einer Generalversammlung im Februar 2019 erforderlich.