Uni Wien feiert Philosophen Peter Kampits

Zu Ehren des Philosophen Peter Kampits findet an dessen 75. Geburtstag heute ein Kolloquium an der Universität Wien statt, in dem einige Schwerpunkte seines Denkens erörtert werden. Laut Kampits soll Philosophie Orientierungshilfen für ein verantwortliches Leben anbieten, was im Zeitalter der Biowissenschaften höchst aktuell ist.

