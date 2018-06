Hunderte Festnahmen bei Protest in US-Senat

Die US-Polizei hat fast 600 Menschen vorübergehend festgenommen, die in einem Senatsgebäude gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump protestiert hatten. Die Kapitolspolizei nahm die Demonstrantinnen und Demonstranten nach eigenen Angaben wegen „ungesetzlichen Demonstrierens“ vorübergehend fest. Sie müssen mit einer Geldstrafe rechnen.

Reuters/Jonathan Ernst

Unter den Demonstrantinnen und Demonstranten waren auch die demokratische Kongressabgeordnete Pramila Jayapal und die Hollywood-Schauspielerin Susan Sarandon. Die Trump-Gegnerinnen und -Gegner hatten im Atrium eines Senatsgebäudes in Washington eine Sitzblockade abgehalten und hatten ein Banner mit der Aufschrift: „Die Familien müssen zusammen in Freiheit bleiben“.

Die Regierung Trump hatte im Rahmen einer „Null Toleranz“-Politik Kinder ihren illegal ins Land eingereisten Eltern weggenommen und getrennt in Heimen untergebracht. Nach einem Aufschrei der Empörung in der Öffentlichkeit stoppte Präsident Trump diese Praxis. Am Samstag soll eine weitere Demonstration gegen die Einwanderungspolitik des US-Präsidenten stattfinden.