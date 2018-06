Zwei Tage nach Unfall in Kärnten: Auch Beifahrer verstorben

Am Dienstag ist es auf der Drautalstraße (B100) in Kärnten zu einem Frontalzusammenstoß eines Pkws mit einem Lkw gekommen. Der 18-jährige Lenker des Pkws starb an der Unfallstelle, sein 18-jähriger Beifahrer erlag gestern im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

