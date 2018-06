FMA fordert mehr Überwachung für Konsumkredite

Die Vorstände der Finanzmarktaufsicht (FMA) fordern mehr Kompetenzen bei Konsumkrediten. Die Behörde solle wie bei Anlage- und Versicherungsprodukten die Wohlverhaltensregeln überwachen dürfen, so Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller. Hauptgrund für die Forderung sei ein „Boom“ bei Konsumkrediten.

Prüfung bei guter Wirtschaftslage

Man wolle in wirtschaftlich guten Zeiten wie jetzt der Aufsicht nachkommen, um nicht womöglich zu spät dran zu sein, wenn es mit der Wirtschaft wieder einmal bergab geht, so die FMA-Vorstände weiter. Es brauche vorvertraglich, bei Vertragsabschluss und in der Laufzeit mehr Informationspflichten. Daher sollten Verbraucherkredite unters Dach des Bankwesengesetzes (BWG), wo ein kollektiver Verbraucherschutz herrscht.

Konsumkredite werden oft auf die Schnelle online abgeschlossen. Teilweise wird den FMA-Vorständen zufolge aggressiv und sogar irreführend geworben. So würden beworbene Zinssätze nur für Kunden mit Topbonität drin sein, meist haben Sofortkreditkunden aber keine Topbonität. Die FMA wolle die Verträge auf Transparenz und Fairness prüfen.

Girokontenüberziehung beliebt

Die Gesamthöhe der Konsumkredite (ohne Leasing) belief sich per Ende 2017 auf 18,7 Mrd. Euro. Die Neukreditvergaben erhöhten sich im Vorjahr um fast elf Prozent auf 3,8 Mrd. Euro. Zu Konsumkrediten zählt auch das Überziehen des Girokontos - egal, ob im vereinbarten Rahmen oder darüber hinaus.

Österreichisches Kuriosum ist, dass ganze 68 Prozent der Gesamthöhe der Konsumkredite auf Überziehungskredite - also die Überziehung von Girokonten - entfallen. Das sind 13 Mrd. Euro. Nur 27 Prozent oder fünf Mrd. Euro entfallen auf andere Konsumkredite und fünf Prozent bzw. ein Mrd. Euro auf Kreditkartenkredite.

Die Quote fauler Kredite liegt bei Konsumkrediten knapp über sieben Prozent. Beim Leasing haben die Österreicher gut 22 Mrd. Euro aushaften. Mehr als zehn Mrd. Euro davon entfallen auf Kfz-Leasings, rund acht Mrd. Euro auf Immobilienleasings.