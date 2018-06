The Boys You Know: Sonnige Schwermut am neuen Album

Die Wiener Band The Boys You Know wagen sich mit ihrer neuen Platte „Two Lines That Never Touch“ an die schweren Themen des Lebens: konfliktreiche Beziehungen, Depression und Tod. Trotzdem ist der Wiener Band ein sehr luftiges und hoffnungsvolles Werk gelungen.

