Fußball-WM: Belgien schnappt sich Gruppensieg

Belgien hat bei der Fußball-WM in Russland gestern Abend den Schlager um den Sieg in der Gruppe G gegen England in Kaliningrad durch ein Traumtor von Adnan Januzaj gewonnen. Im Parallelspiel der beiden noch punktelosen Mannschaften verabschiedete sich Tunesien mit einem Sieg gegen Panama aus Russland. In der Partie in Saransk erzielte Fakhreddine Ben Youssef das insgesamt 2.500. Tor in der WM-Geschichte.

