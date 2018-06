Formel 1: Kritik stört Vettel nicht

Den Startunfall vor einer Woche in Le Castellet, der ihn um eine mögliche Siegeschance gebracht hat, hat Sebastian Vettel abgehakt. „Wo gehobelt wird, fallen Späne“, sagte er vor dem Grand Prix von Österreich am Sonntag (15.10 Uhr, live in ORF eins und im Livestream). Dass es für den Zwischenfall in Frankreich einige Kritik setzte, stört den Ferrari-Star jedenfalls nicht.

