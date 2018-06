Erleichterung bei Staatsspitzen

Die von den 28 EU-Staaten ausgehandelte Verschärfung in der Flüchtlings- und Asylpolitik am Gipfel in Brüssel hat für gemischte Reaktionen gesorgt. Die Staatsspitzen von Deutschland bis hin zu den Visegrad-Staaten gaben sich bei ihrer Ankunft zum zweiten Gipfeltag zwar weitgehend still, trotzdem dürfte der Kompromiss vielerorts für Erleichterung gesorgt haben. Eine „Trendwende“ ortete etwa Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Doch nicht bei allen sorgt das Gipfelergebnis für Zustimmung - besonders umstritten sind dabei die geplanten Lager außerhalb der EU. NGOS sprachen von einem „Gipfel der Inhumanität“ und warnten vor „extremer Gewalt und Ausbeutung“.

