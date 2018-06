Drogenring in Oberösterreich aufgedeckt

In Hochburg-Ach (Oberösterreich) ist ein auch in Bayern agierender Drogenring aufgedeckt worden. An der Spitze der Bande soll ein Ehepaar aus Oberösterreich gestanden sein, das laut Polizei im großen Stil Cannabisplantagen betrieb.

Duo soll Drogen für 60.000 Euro verkauft haben

Auch in Niederösterreich nahm die Polizei zwei Männer fest, die jahrelang mit Drogen gehandelt haben sollen. Die Ermittler stellten dabei Drogen im Wert von 4.500 Euro sicher.

