Politischer Umbruch erwartet

Die mexikanische Präsidentschaftswahl am Sonntag wird von vielen Seiten mit Nervosität verfolgt. Am Ausgang gibt es inzwischen kaum Zweifel: Umfragen zufolge führt der ehemalige Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Andres Manuel Lopez Obrador - vielfach „AMLO“ genannt -, uneinholbar. Er profitiert von Wut und Frust der Menschen über Korruption, Gewalt und die seit vielen Jahren herrschende Politelite. Doch es gibt eine Reihe offener Fragen, schließlich ist unklar, wie die Politik nach einem Umbruch aussehen wird - auch in Hinblick auf das schwer belastete Verhältnis zu den USA.

