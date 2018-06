SPÖ-„Dringliche“ zur Arbeitszeit: Kurz kommt doch

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird zwar nicht rechtzeitig zur Beantwortung der Dringlichen Anfrage der SPÖ in Sachen Arbeitszeit, aber immerhin ein wenig später zur heutigen Sondersitzung des Nationalrats kommen. Angesichts des nahenden Gipfelendes in Brüssel erklärte sein Sprecher: „Der Bundeskanzler wird so bald wie möglich kommen und sollte es schaffen, um 16.30 Uhr bei der Sondersitzung zu sein.“

Zuvor hatte es geheißen, dass Kurz angesichts der Termine in Brüssel die gesamte Sitzung verpassen könnte und an seiner Stelle Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) die Anfrage der SPÖ beantworten solle. Die SPÖ reagierte auf die Ankündigung mit Entrüstung. Der geschäftsführende SPÖ-Klubchef Andreas Schieder sagte, dass es von Anfang an der Plan war, das Parlament und damit auch die Bürgerinnen und Bürger zu „verhöhnen und zu verachten“.

Eingebracht wurde die Dringliche Anfrage um 12.00 Uhr, debattiert wird ab 15.00 Uhr und damit zu einem (aus SPÖ-Sicht) sehr ungünstigen Termin, beginnen doch im Osten gerade die Sommerferien. Die ÖVP hatte einen früheren Termin mit Verweis auf Dienstreisen von Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) blockiert.

Großdemo soll erst Auftakt sein

Im Vorfeld der Sondersitzung gab es einmal mehr viele kritische Wortmeldungen. Die morgige Großdemonstration der Gewerkschaft sei nur der Anfang weiterer Proteste, ließ etwa die Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter (FSG) wissen. „Allein die Tatsache, dass nun in mehreren Punkten nachgebessert wird, zeigt, dass unsere Kritik berechtigt ist", sagte der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB), Wolfgang Katzian, in einem Interview mit der „Presse“. „Die Novelle greift tief in das Leben der Menschen ein. Ich finde nicht gut, dass so etwas ruckzuck erledigt werden soll.“

Die neue Chefin der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Barbara Teiber, wiederum sagte dem „Standard“, dass die Angst der Leute „riesig“ sei. „Wenn jetzt Korrekturen angedacht werden, gibt die Regierung zu, dass wir recht haben“, sagte auch sie.

„Übertreibungen, die schon ans Lächerliche grenzen“

Die Leiter von Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) und Institut für Höhere Studien (IHS), Christoph Badelt und Martin Kocher, zeigten sich heute besorgt über mangelnde Problemlösungskompetenz bei einer „vergleichsweise kleinen Reform“ wie der geplanten Arbeitszeitflexibilisierung. „Wie sollen wir dann etwa eine große Pensionsreform zusammenbringen?“, fragte sich Kocher.

„Das wirkliche Problem“ ist für WIFO-Chef Badelt, „dass die politische Diskussion mit Übertreibungen arbeitet, die schon ans Lächerliche grenzen - auf beiden Seiten. Das trägt alles nicht zu einer Lösung bei“. Wie Badelt steht auch Kocher einer Arbeitszeitflexibilisierung grundsätzlich positiv gegenüber, derzeit würden sich aber „die Gegensätze übersteigern: Jeder findet gute und schlechte Beispiele - auf beiden Seiten“, sagte der IHS-Leiter.