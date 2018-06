Aus für einzige Wiener Lagerhaus-Filiale

Der „Kraft am Land“ fehlt in der Stadt offenbar noch das richtige Konzept. Das Lagerhaus schließt mit heute Abend seine einzige Wien-Filiale in der Nußdorfer Straße. „Die gewonnenen Erkenntnisse werden nun evaluiert.“

