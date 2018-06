Van der Bellen in Weißrussland: Menschenrechte als Thema

Die Menschenrechte waren heute ein Hauptthema bei einem Treffen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Weißrusslands Präsidenten Alexander Lukaschenko in Minsk. Zuvor hatten die beiden Staatsoberhäupter an Gedenkfeiern im ehemaligen NS-Vernichtungslager Maly Trostenez teilgenommen.

Der Bundespräsident habe zum Abschluss seines Besuchs in Weißrussland gegenüber Lukaschenko neben den bilateralen Beziehungen auch die Todesstrafe angesprochen, die in dem Land nach wie vor in Kraft ist, hieß es aus seinem Umfeld. Eine Abschaffung dieser und weitere Fortschritte auf dem Gebiet der Menschenrechte sind laut Diplomaten notwendig, um das Verhältnis der ehemaligen Sowjetrepublik zur Europäischen Union zu verbessern.

Lukaschenko: Österreich wichtiger Partner

Lukaschenko bezeichnete Österreich als wichtigen Partner und bedankte sich für die bisherige Unterstützung im „Dialog mit der EU“. Gute Beziehungen zu Österreich gebe es derzeit vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Wünschenswert wäre, diese in anderen Feldern auch auszubauen.

Der weißrussische Präsident hob bei einem kurzen Statement explizit die guten Beziehungen zur neuen österreichischen Bundesregierung unter ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz hervor. Er hoffe, dass es bald zu einem Besuch in Wien kommen könne. Zumal Österreich eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Sicherheit in Europa spiele.

Lukaschenko steht seit fast 24 Jahren an der Spitze der eng an das Russland von Präsident Wladimir Putin gebundenen früheren Sowjetrepublik. Kritiker werfen ihm einen autoritären Kurs vor. Ende März hatte es beispielsweise Berichte über die Verhaftung von 30 Regierungsgegnern gegeben.