Blümel antwortet für den Kanzler

Erwartbar hart waren die Fronten am Freitag bei der Sondersitzung des Nationalrats zum neuen Arbeitszeitgesetz. Bei der Beantwortung der „Dringlichen Anfrage“ der SPÖ wies Kanzleramtsminister Gernot Blümel die Kritik an den Regierungsplänen zurück. Die Koalition warf den Sozialdemokraten eine ungerechtfertigte Panikmache vor. Die Opposition erneuerte ihrerseits Vorwürfe und Befürchtungen bezüglich der Arbeitszeitflexibilisierung. Bereits zu Beginn der Sitzung hatte für Aufregung gesorgt, dass sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) von Blümel vertreten ließ. Der Regierungschef traf schließlich - direkt vom EU-Gipfel in Brüssel - mit Verspätung doch noch im Parlament ein.

