CSU-Forderungen für Merkel erfüllt

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat auf dem EU-Gipfel in Brüssel auch Nebenabkommen zur Flüchtlingspolitik abgeschlossen. Die Abmachungen mit Spanien und Griechenland sollen die Rücknahme von Asylsuchenden regeln, Deals mit „einer Vielzahl“ weiterer Länder über schnellere Rücküberstellungen sollen folgen. So soll in Berlin der Regierungspartner CSU besänftigt werden. Zuvor hatten Europas Staats- und Regierungsspitzen beim EU-Gipfel mit einer Reihe von Beschlüssen die Asylpolitik verschärft. Merkel sieht durch die Ergebnisse die Forderungen der CSU im deutschen Asylstreit erfüllt: „Das ist mehr als wirkungsgleich.“

