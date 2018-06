UNO-Organisation für Migration: US-Kandidat fiel durch

Nach 50 Jahren wird die Internationale Organisation für Migration der UNO (IOM) erstmals keinen Vorsitzenden aus den USA haben: US-Präsident Donald Trumps Kandidat konnte sich wegen des Vorwurfs islamfeindlicher Positionen nicht durchsetzen. Die IOM-Mitgliedsstaaten lehnten Ken Isaacs heute im dritten von vier Wahlgängen ab.

Historische Entscheidung

In der vierten Runde konnte der portugiesische ehemalige EU-Kommissar Antonio Vitorino die meisten Stimmen auf sich vereinen. Die Entscheidung gegen einen Generaldirektor der Migrationsbehörde der Vereinten Nationen aus den USA ist historisch. Seit ihrer Gründung 1951 war die Generaldirektion der IOM fast ausschließlich in US-Hand. Einzige Ausnahme war bisher der Niederländer Bastiaan Haveman in den 1960er Jahren.

Trump hatte Isaacs Anfang Februar ausgewählt. Später veröffentlichte die „Washington Post“ eine Reihe islamfeindlicher Kommentare, die Isaacs zwischen 2015 und 2017 in Sozialen Netzwerken gepostet hatte. In Tweets behauptete er etwa, der Koran „befehle“ Muslimen, Gewalttaten zu begehen, und er schlug vor, christlichen Flüchtlingen Vorrang zu geben. Außerdem fiel Isaacs als Leugner des menschengemachten Klimawandels auf.