Fußball: Ein Schmuckkasterl ganz in Violett

Am 13. Juli 2018 ist es so weit: Mit dem Gastspiel von Borussia Dortmund eröffnet Austria Wien die neue Generali Arena. Nach zwei Jahren Bauzeit ist das Schmuckkasterl der „Veilchen“ in Wien-Favoriten nun bis auf Kleinigkeiten fertig.

Die umgebaute Arena, in der natürlich die Farbe Violett dominiert, erfüllt alle Ansprüche, wie sich ORF.at bei einem Lokalaugenschein überzeugen konnte.

