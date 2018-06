Tödliche Schüsse bei US-Zeitung wohl aus Rache

Der Mann, der nach den tödlichen Schüssen auf fünf Mitarbeiter der US-Lokalzeitung „Capital Gazette“ in Annapolis gestern festgenommen worden ist, wollte sich an dem Blatt offenbar für einen Artikel rächen. Die Zeitung hatte vor Jahren darüber berichtet, dass der 38-Jährige eine Ex-Schulkollegin gestalkt und diffamiert hatte. Eine Klage des Mannes gegen die Zeitung wurde zurückgewiesen. Nach Beschimpfungen via Soziale Netzwerke hatte es dann eher so ausgesehen, als ob sich der Mann mit der Situation abgefunden habe.

