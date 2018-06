Stahlfusion zwischen Thyssenkrupp und Tata fix

Die Stahlfusion zwischen Thyssenkrupp und Tata Steel ist besiegelt. Die Gremien hätten dem Zusammenschluss zugestimmt, berichtete Thyssenkrupp gestern Abend in Essen. Die Unterzeichnung der Verträge stehe bevor.

Durch den Zusammenschluss soll Europas zweitgrößter Stahlkonzern mit rund 48.000 Mitarbeitern entstehen. Mit der Fusion gliedert Thyssenkrupp seine Stahlsparte aus und konzentriert sich auf das Technologiegeschäft.

Jubelschreiben aus dem Management

Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ und die „Welt am Sonntag“ zitierten aus einem Schreiben von Thyssenkrupp-Steel-Europe-Chef Andreas Goss an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Das ist eine gute Nachricht für den Stahl und wegweisend für unsere Zukunft“, so der Manager.

„Mit diesem Zusammenschluss sind wir besser aufgestellt - durch einen besseren Zugang zu Kunden und Regionen. Wir optimieren unser Produktangebot, können unsere Anlagen besser auslasten und profitieren von der Bündelung unserer Forschungskompetenzen.“