Formel 1: Weiße Weste von Mercedes gefährdet

Seit die Formel 1 vor vier Jahren nach Österreich zurückgekehrt ist, hat es hier nur Mercedes-Siege gegeben. Morgen könnte diese Serie beim Grand Prix in Spielberg (15.10 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) in Gefahr geraten.

„Die neue Realität ist natürlich, dass Ferrari und Red Bull wesentlich nähergerückt sind“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff zur spannenden Ausgangslage in der Steiermark.

