Trump dementiert Berichte über WTO-Ausstieg

US-Präsident Donald Trump hat Berichte dementiert, wonach er einen Ausstieg der USA aus der Welthandelsorganisation (WTO) plant. „Ich spreche nicht von einem Ausstieg“, sagte Trump vor Reportern an Bord der Air Force One. Trump hatte die WTO in der Vergangenheit als „Katastrophe“ bezeichnet.

Die US-Nachrichtenwebsite „Axios“ hatte zuvor berichtet, der US-Präsident habe hochrangigen Mitarbeitern mehrfach gesagt, er wolle die Welthandelsorganisation verlassen. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte daraufhin von einer „Übertreibung“ gesprochen.