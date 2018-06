General Motors warnt vor Importzöllen auf Autos

Der US-Autohersteller General Motors (GM) hat vor Importzöllen auf ausländische Autos gewarnt. Sie könnten letztlich zu einem „kleineren GM“ führen, erklärte das Unternehmen gestern gegenüber dem Handelsministerium.

Untersuchung läuft

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat im Mai eine Untersuchung begonnen, ob der Import von Autos eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstelle. Das könnte die Grundlage für Einfuhrzölle bieten. Noch im Juli soll die Prüfung abgeschlossen sein, wie Trump gestern erklärte.

Trump selbst hat mehrfach Zölle von 20 Prozent ins Gespräch gebracht. Derzeit fallen bei Pkw-Importen aus der Europäischen Union 2,5 Prozent Zoll an, Pick-ups müssen mit 25 Prozent verzollt werden.

Warnung vor Isolation

Höhere Zölle könnten jedoch dazu führen, dass die US-Wirtschaft von den internationalen Märkten isoliert würde, schrieb GM in seiner Einschätzung. Für das amerikanische Traditionsunternehmen würde das Risiko bestehen, dass seine Präsenz auf dem Heimatmarkt und in der Welt schrumpfe. Letztlich würde das weniger statt mehr Jobs in den USA bedeuten.