35.000 Soldaten und Soldatinnen im Land

Rund 35.000 US-Soldaten und -Soldatinnen sind in Deutschland stationiert - es ist das größte Truppenkontingent außerhalb der USA. Laut einem Bericht der „Washington Post“ erwägt die Regierung in Washington jetzt einen Abzug ihrer Truppen zurück in die USA oder nach Polen - die Idee soll von Präsident Donald Trump stammen. Und während NATO-Mitglieder in Europa beunruhigt sind, versucht Trump den Druck auf aus seiner Sicht finanziell säumige Staaten hoch zu halten.

