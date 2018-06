Drittes Geschlecht: Volksanwaltschaft begrüßt Anerkennung

Weder eindeutig männlich noch weiblich - Personen, auf die das zutrifft, haben in Zukunft die Möglichkeit, auch auf offiziellen Dokumenten mit einer dritten Option definiert zu werden. So lautet das Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) von gestern.

Mit der Anerkennung eines dritten Geschlechts werde eine wichtige menschenrechtsrelevante Forderung der Volksanwaltschaft erfüllt, teilte die Volksanwaltschaft heute in Reaktion darauf per Aussendung mit.

Ende frühzeitiger Operationen gefordert

„In unserem aktuellen Bericht an das Parlament fordern wir aber nicht nur Eintragungen für intergeschlechtliche Menschen in Urkunden und Personenstandsregistern, sondern prangern auch frühe geschlechtszuweisende Operationen an“, so Volksanwalt Günther Kräuter (SPÖ). Die medizinischen Entscheidungsprozesse bei Kleinkindern mit beiden Geschlechtsmerkmalen müssten nachhaltig geändert werden, vorschnelle Operationen führten später meist zu schweren Traumatisierungen.

„Recht auf individuelle Geschlechtsidentität“

In Personenstandsregistern und Urkunden soll sich nach dem Urteil das „Recht auf individuelle Geschlechtsidentität“ widerspiegeln können. Anlass war eine Beschwerde aus Oberösterreich. NGOs und Opposition freuen sich über den Entscheid, die FPÖ sieht „einen Bärendienst“.

