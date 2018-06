Fußball-WM: Messi hofft im Schlager auf Premiere

Gleich zum Auftakt des Achtelfinales der Fußball-WM in Russland wird sich heute in Kasan (16.00 Uhr, erste Hälfte live in ORF2, zweite in ORF eins) ein Titelkandidat aus dem Rennen verabschieden müssen. Im Duell Frankreich gegen Argentinien stehen sich der Vizeeuropameister und der Vizeweltmeister gegenüber. Die argentinischen Augen werden einmal mehr auf Lionel Messi gerichtet sein. Denn der Superstar hofft im Schlager auf eine Premiere in Sachen Tore.

