Evakuierung nach Brandstiftung in Diskothek

In einer Diskothek in Oberpullendorf ist gestern Abend ein Papierhandtuchspender auf der Herrentoilette angezündet worden. Das Lokal musste evakuiert werden. Die Ermittlungen nach dem Brandverursacher dauern noch an.

