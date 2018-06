Fußball-WM: Härtetest für Uruguays Defensive

Am Samstag (20.00 Uhr, live in ORF eins) kommt es bei der Fußball-WM in Sotschi zum Duell zwischen der bisher souveränen Auswahl von Uruguay und Europameister Portugal. Der Kampf um einen Platz in der Runde der besten acht wird zum Duell zwischen aktuell bester Defensive und dem portugiesischen Torgaranten Cristiano Ronaldo. Im Lager Uruguays ist man vom Können seiner „goldenen Generation“ jedoch überzeugt. „Da kommt noch mehr“, sagte Torjäger Luis Suarez.

