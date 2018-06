Deutsche Wikingerstätten in Weltkulturerbe aufgenommen

Die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein sind zum Weltkulturerbe der UNO-Kulturorganisation (UNESCO) ernannt worden. Das Welterbekomitee nahm die deutsche Bewerbung heute bei der Sitzung in der bahrainischen Hauptstadt Manama an.

picturedesk.com/Carsten Rehder

Die Befestigungsanlage Danewerk und der Handelsplatz Haithabu gehören zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen Nordeuropas. Das Danewerk bestand im Mittelalter aus Erdwällen, Mauern, Gräben und einem Sperrwerk in der Schlei. Das Verteidigungssystem sicherte die Grenze des dänischen Reichs.

1897 wiederentdeckt

Die Wikingerstadt Haithabu war vom 9. bis 11. Jahrhundert eines der bedeutendsten Handelszentren Nordeuropas. Sie lag zwischen dem fränkischen Reich und dem dänischen Reich auf einer wichtigen Route zwischen Nord- und Ostsee. 1897 wurde sie wiederentdeckt. Die ersten Ausgrabungen begannen um 1900. Die Stätte sei wegen ihrer reichen archäologischen Funde von wesentlicher Bedeutung für die Erforschung der Wikingerzeit, erklärte die UNESCO.

Zuvor hatte das Komitee bereits mehrere andere Stätten zum Weltkulturerbe erklärt. Dazu zählten die viktorianisch-gotischen und Art-Deco-Gebäude in der indischen Metropole Mumbai, zwölf christlich geprägte Orte in Japan und sieben buddhistische Bergtempel in Südkorea. Das Gremium tagt noch bis Mittwoch.