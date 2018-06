Was Koran und Bibel eint

Was trennt die Bibel und den Koran, was haben die beiden Bücher, die je einer Weltreligion zugrunde liegen, gemeinsam? Die Romanautorin und Religionswissenschaftlerin Sibylle Lewitscharoff und der Journalist und Autor Najem Wali haben sich in „Abraham trifft Ibrahim“ auf „Streifzüge durch Bibel und Koran“ gemacht.

Mehr dazu in religion.ORF.at