Tennis: Marach angeschlagen nach Wimbledon

Österreichs große Doppel-Hoffnung in Wimbledon reist angeschlagen zu den All England Championships nach London. Oliver Marach, der heuer gemeinsam mit dem Kroaten Mate Pavic die Australian Open in Melbourne gewonnen hat und bei den French Open in Paris im Finale gestanden ist, hat wieder Probleme mit den Bandscheiben. Der 37-jährige Steirer muss für seinen Auftritt auf dem „Heiligen Rasen“ fitgespritzt werden.

Mehr dazu in sport.ORF.at