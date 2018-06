Deutsche Lkw-Maut auf Bundesstraßen startet

In Deutschland gilt die Lkw-Maut ab heute auf allen Bundesstraßen. Bisher wurde die Abgabe nur auf Autobahnen sowie ausgewählten Bundesstraßen fällig. Die deutsche Regierung erhofft sich von der Ausweitung jährliche Mehreinnahmen in Milliardenhöhe, die in die Straßeninfrastruktur investiert werden sollen.

Die Lkw-Maut gilt nach Angaben des Verkehrsministeriums auf insgesamt rund 52.000 Kilometern Bundesfernstraßen für Lkw ab 7,5 Tonnen. Bisher musste nur auf 13.000 Autobahn- und 2.300 Bundesstraßen-Kilometern bezahlt werden.

Konkret soll sich die Höhe der Abgabe an den Baukosten und den Kosten für Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Verkehrswegenetzes orientieren. Diese Kosten sollen in regelmäßigen Abständen durch sogenannte Wegekostengutachten ermittelt werden. Elektro-Lkw sind von der Gebühr ausgenommen.