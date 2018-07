Ägypten bekräftigt Widerstand gegen EU-Aufnahmelager

Ägypten hat erneut mögliche EU-Aufnahmezentren auf seinem Territorium abgelehnt. „EU-Aufnahmeeinrichtungen für Migranten in Ägypten würden gegen die Gesetze und die Verfassung unseres Landes verstoßen“, sagte Parlamentspräsident Ali Abd al-Aal der deutschen Zeitung „Welt am Sonntag“. Außenminister Samih Schukri hatte schon im Dezember klargestellt, dass sein Land gegen Sammellager sei.

Der Parlamentschef betonte, Ägyptens Gesetze ließen keine Errichtung von Flüchtlingslagern zu. Legale Migranten könnten sich im Land aufhalten, wo sie wollten, und könnten nicht gezwungen werden, in bestimmten Einrichtungen zu bleiben.

„Situation in Herkunftsländern verbessern“

Aal lobte die Flüchtlingspolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die auch Hilfen für afrikanische Länder umfasst. „Die Lösung für das Problem der Migration besteht unserer Meinung nach darin, die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern“, sagte der Ägypter.

Beim EU-Gipfel in Brüssel hatten sich die Teilnehmer am vergangenen Wochenende darauf verständigt, die mögliche Einrichtung von Aufnahmelagern in Drittstaaten - also wohl in Nordafrika - zu prüfen. Dorthin sollten aus Seenot gerettete Migranten zurückgebracht werden. Außer Ägypten lehnten jedoch auch Tunesien, Algerien und Marokko die Idee ab.

EU-Kommission sucht Partner in Afrika

Die EU-Kommission sucht in Afrika Länder, die Aufnahmelager für Flüchtlinge auf ihrem Territorium einrichten. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ ("FAS): „Das erfordert Partnerschaftsabkommen mit Ländern im Norden Afrikas, die entweder direkt am Mittelmeer liegen oder in der Sahelzone. Darüber müssen wir jetzt verhandeln.“

Benötigt werde ein faires Konzept, durch das das Unwesen der Schlepper beendet werde, das aber nicht zu unzumutbaren Belastungen für die Partnerländer führen dürfe. Nach Informationen der Zeitung hält die Kommission Verhandlungen mit Libyen, Mali, Niger und Nigeria für möglich. Oettinger selbst nannte keine Namen.