F: Räuber brechen Opfer Goldzähne aus dem Mund

Rabiate Räuber haben einem Mann bei einem Überfall in Frankreich nicht nur das Handy abgenommen, sondern auch noch vier Goldzähne ausgebrochen. Der Angriff spielte sich laut Polizeiangaben in der Nacht auf gestern in Aubervilliers nördlich von Paris ab. Mehrere Männer überfielen den 37-Jährigen auf der Straße und nahmen ihm sein Mobiltelefon ab.

Als sie sahen, dass im Mund des Mannes Goldzähne blitzten, brachen sie ihm diese aus - ohne Zange, wie ein Polizeisprecher betonte. „Und das alles für 50 Euro Gewinn“, sagte der Sprecher. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, nach den brutalen Räubern wird gefahndet.