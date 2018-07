FPÖ NÖ: Landbauer will „weiter politisch aktiv sein“

Udo Landbauer (FPÖ) ist am Landesparteitag der niederösterreichischen FPÖ gestern in Wr. Neustadt zur Rückkehr in die Politik aufgefordert worden. Landbauer selbst betonte, er werde, wenn sich die Möglichkeit bietet, weiter politisch aktiv sein.

