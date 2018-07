Erneut Brand in Tiroler Gemeinde Erpfendorf

In der Nacht auf heute hat die Feuerwehr in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel, Tirol) zu einem Großbrand ausrücken müssen. Der Wirtschaftsteil eines Bauernhauses stand in Flammen. Zuletzt hatte es in der Gemeinde schon mehrfach gebrannt.

