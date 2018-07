Fußball-WM: Frankreich schickt Argentinien heim

Frankreich steht bei der Fußball-WM in Russland im Viertelfinale. „Les Bleus“ setzten sich gestern in Kasan gegen Vizeweltmeister Argentinien in einem Torfestival mit 4:3 durch. Noch nie sind in einem WM-Achtelfinale in 90 Minuten so viele Treffer gefallen. Mit einem „Triple-Schlag“ innerhalb von elf Minuten wendeten die athletisch überlegenen Franzosen kurz nach der Pause gegen eine schwache argentinische Defensive das Blatt. Zweimal schlug dabei Jungstar Kylian Mbappe zu. Bei Argentinien könnte es der letzte Auftritt von Superstar Lionel Messi gewesen sein.

