Sonntag als Tag der Entscheidung?

Schon seit Wochen läuft der Streit zwischen den deutschen Schwesterparteien CDU und CSU: Es spießt sich an der Frage, wie eingedämmt werden kann, dass Migranten in anderen EU-Ländern ankommen und registriert werden, aber dann in Deutschland Asyl beantragen. Am Samstagabend suchten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer noch einmal eine Lösung, am Sonntag werden CDU und CSU in getrennten Beratungen die Lage bewerten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Streit in der Union zu einem Bruch der Koalition mit der SPD führt.

