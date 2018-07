Sauerstofftanks und Scheinwerfer in Höhle

Die Suche nach dem seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand verschollenen Jugendfußballteam läuft unermüdlich weiter. Jetzt schöpfen Angehörige und Hunderte Einsatzkräfte neue Hoffnung: Das Wetter hat sich gebessert, außerdem konnte ein Einsatzstützpunkt tief im Inneren der Höhle eingerichtet werden. Sauerstofftanks und Scheinwerfer wurden in die Höhle gebracht. Die Einsatzkräfte geben sich kämpferisch: „Wir werden nicht ruhen, bis wir sie gefunden haben.“

Lesen Sie mehr …