Israels Armee stellt sich auf Behandlung vieler Syrer ein

Angesichts heftiger Kämpfe im Süden Syriens stellt sich die israelische Armee auf die Behandlung zahlreicher Verletzter aus dem feindlichen Nachbarland ein. „Wir bereiten uns darauf vor, dass mehr Verletzte kommen werden“, sagte der Kommandeur des Hilfsprogramms „Gute Nachbarschaft“ heute.

Tausende Flüchtlinge nahe der Grenze zu Israel

Binnen eineinhalb Wochen seien Tausende syrische Flüchtlinge in das Gebiet nahe der Grenze zu Israel gekommen, sagte der Oberstleutnant der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich um etwa 1.800 Familien.

In Israel werden gegenwärtig sechs verletzte Syrer behandelt, darunter vier Kinder, deren Eltern bei Kämpfen getötet worden waren. Zwei der Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren schwebten nach Spitalsangaben in Lebensgefahr. Nach ihrer Genesung sollten sie zurück in ihr Heimatland gebracht werden, sagte der Oberstleutnant. „Syrien ist ihre Heimat und sie haben dort noch Familie.“

Tausende Behandlungen

In den vergangenen sechs Jahren seien im Rahmen der Operation „Gute Nachbarschaft“ rund 3.500 verletzte Syrer in Israel behandelt worden, sagte der israelische Repräsentant. Weitere 1.300 syrische Kinder seien für jeweils einen Tag zur Behandlung bei Fachärzten nach Israel gebracht worden, etwa bei Hörproblemen und Diabetes.

Als Notfallhilfe für Tausende Flüchtlinge im Grenzgebiet habe die Armee in den vergangenen Tagen 300 Zelte, mehr als 30 Tonnen Nahrung, Medikamente sowie Kleidung und Schuhe über die Grenze gebracht. „Man kann nicht einfach zusehen, wenn Menschen unter erbärmlichen Bedingungen leben, auch wenn es sich um ein feindliches Land handelt“, sagte der Armeevertreter.

Nach UNO-Schätzungen sind in der Region etwa 50.000 Menschen auf der Flucht. Die Region um Daraa gehört zu den letzten Rebellengebieten in dem Bürgerkriegsland. Die Regierungstruppen haben dort jedoch in den vergangenen Tagen Geländegewinne erzielt.