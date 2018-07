Schwarz wird in NÖ in Bischofsamt eingeführt

Heute wird Alois Schwarz, bisheriger Bischof der Diözese Gurk in Kärnten, in sein Amt als Bischof der Diözese St. Pölten eingeführt. Der 66-Jährige folgt Klaus Küng nach, der seit 2004 Bischof in der Landeshauptstadt war.

