25-Jähriger stürzt 200 Meter in den Tod

Ein 25-jähriger Mann ist heute Vormittag beim Abstieg vom Türtschhorn in Fontanella in Vorarlberg 200 Meter abgestürzt. Er verstarb an Ort und Stelle an seinen Verletzungen, berichtete die Polizei.

