Asylstreit: Seehofer bietet Rücktritt an

Im erbitterten Asylstreit mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will der deutsche Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer beide Ämter aufgeben. Das sagte er heute in einer CSU-Vorstandssitzung in München, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Seehofer gab dies demnach in seiner persönlichen Erklärung am Ende der Beratungen der CSU-Spitzengremien bekannt. Die CSU unterbrach ihre Beratungen vorerst. Seehofer verließ in Begleitung von mehreren Vertrauten den Saal. Unklar blieb, ob die CSU-Führung das Rücktrittsangebot annehmen würde.

Nähere Informationen wurden zunächst nicht bekannt. Insbesondere gab es zunächst auch keine Informationen, was dies für die Zukunft der großen Koalition in Deutschland bedeutet.

Dobrindt gegen Seehofer-Rückzug

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will das Rücktrittsangebot von Seehofer nicht hinnehmen. „Das ist eine Entscheidung, die ich so nicht akzeptieren kann“, sagte er nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung des CSU-Vorstands. Dobrindt habe dafür lang anhaltenden Applaus erhalten. Letztlich habe die Uneinsichtigkeit der Kanzlerin die CSU in die jetzige Situation gebracht. Der CSU-Vorstand hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als sieben Stunden lang über die Konsequenzen im Asylstreit mit der CDU diskutiert.

CDU steht hinter Merkel

Die CDU-Spitze betonte unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Rückzugsangebots von Seehofer die Unterstützung für den europäischen Kurs von Merkel in der Asylpolitik betont. Einseitige Zurückweisungen von Migranten seien das falsche Signal an die europäischen Gesprächspartner, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am späten heutigen Abend in Berlin mit Verweis auf ein Papier, das laut Kramp-Karrenbauer mit sehr großer Mehrheit und einer Enthaltung beschlossen wurde.

Man wolle vielmehr gemeinsam mit den EU-Institutionen, abgestimmt mit dem EU-Partnern sowie auf Grundlage des sogenannten „Masterplans Migration“ des Innenministeriums und weiterer Koalitionsbeschlüsse einen „Pakt zur Steuerung und Ordnung der Zuwanderung und konsequenten Integration“ erarbeiten.

Ein Zeitplan wird nicht genannt. Die Verhandlungen für sogenannte Rücknahmeabkommen sollten „zügig“ fortgesetzt werden, „damit wir schnellstmöglich Ergebnisse erzielen“. Die Beschlüsse des EU-Gipfels seien ein großer Fortschritt, heißt es in dem Beschluss des CDU-Vorstands. Nach stundenlangen Beratungen stellt sich die CDU-Spitze damit klar gegen die von der CSU erhobene Forderung, unilateral in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen.