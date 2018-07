Eishockey: Neue Clubs für NHL-Österreicher

Die zwei vertragslosen Österreicher in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben gleich am ersten Tag der Transferperiode neue Clubs bekommen. Thomas Vanek kehrt dabei zu den Detroit Red Wings zurück, wo er schon einmal eine gute Saison absolvierte. Der 34-jährige Routinier erhielt einen Einjahresvertrag. Auch Michael Grabner hat einen neuen Verein, für den er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Den Kärntner verschlug es von der US-Ostküste in die Wüste.

