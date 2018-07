Lopez Obrador kündigt Umbruch an

Der Links-Nationalist Andres Manuel Lopez Obrador - kurz „AMLO“ - hat die Präsidentschaftswahl in Mexiko am Sonntag deutlich gewonnen. Überraschung ist dies keine: Der Spitzenkandidat der MORENA-Partei lag bereits in allen Umfragen weit vorne. Als Präsident will er sich auf das Innere konzentrieren - quasi „Mexico First“. Das könnte gerade mit dem Nachbarland USA zu Spannungen führen. Ob Lopez Obrador mit dem von ihm angekündigten Umbruch auch die steigende Kriminalität in Mexiko eindämmen kann, bleibt abzuwarten.

