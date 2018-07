Arbeitszeit: Vereinzelt Zugausfälle in Niederösterreich

Die Betriebsversammlungen bei den ÖBB heute Früh haben in Niederösterreich vereinzelte Zugausfälle zur Folge gehabt. Bundesbahnen-Sprecherin Juliane Pamme bezeichnete die Lage auf dem Hauptbahnhof in St. Pölten vorerst als „sehr ruhig“. „Gravierende Einschränkungen“ gab es ihren Angaben zufolge in den Ballungszentren Wien und Graz.

Es sei „bisher nichts anders als sonst“, teilte Pamme kurz nach Beginn der von 6.00 bis 9.00 Uhr angesetzten Betriebsversammlungen auf Anfrage aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit. Der Betriebsrat informiert die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Auswirkungen der geplanten Änderungen im Arbeitszeitgesetz.

Die Sprecherin berichtete u.a., dass ein REX aus St. Pölten nach Scheibbs nicht verkehrt sei. Bis 9.00 Uhr fielen nach ihren Angaben auf der Strecke Salzburg - Wien zudem alle „langsamen“ RJ-Verbindungen (jene mit Stopps nicht nur in den Landeshauptstädten, Anm.) aus.